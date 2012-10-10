Создать сайта на UMI

$80
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки133 просмотра

Требуется создать сайта на UMI CMS.Сама UMI CMS куплена,от вас только навыки.Макет есть.Цена 80$.Если вас что то не устраивает,пишите предложения обсудим позже.

13 лет назад
safonof_dmitriy
Дмитрий 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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