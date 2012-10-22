Создание сайта-визитки (корпоративного)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен25 заявок305 просмотров

Требуется грамотный и оперативный исполнитель для сайта-визитки (корпоративного сайта) для небольшой юр.компании.

Можно на шаблоне и cms Joomla

+ разработка логотипа, фирменного стиля компании

+ далтнейшая раскрутка и оптимизация сайта

Оплата только по факту!

Joomla
13 лет назад
secretvictoria
Ольга 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$400
7 дней
Очень оперативная и грамотная "бригада" исполнителей, все в срок и качественно. Очень довольны результатом, будем работать в дальнейшем и рекомендовать другим!
Отличный заказчик. Все четко и ясно. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Zendo
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад