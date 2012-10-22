ДОРАБОТКА САЙТА ПРИЧИНА ДОРАБОТКИ: Студия, которая работала над сайтом затянула со сроками и не выполнила полный объем работ СУТЬ ПРОЕКТА: Рабочий инструмент для риелтора. С платными и ...
Создание сайта-визитки (корпоративного)
Требуется грамотный и оперативный исполнитель для сайта-визитки (корпоративного сайта) для небольшой юр.компании.
Можно на шаблоне и cms Joomla
+ разработка логотипа, фирменного стиля компании
+ далтнейшая раскрутка и оптимизация сайта
Оплата только по факту!
Выбранный исполнитель
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