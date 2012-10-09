Создание зеркала сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок142 просмотра

Требуется создания копии сайта с доработками.

Любая удобоваримая CMS

- Установка CMS на готовую вёрстку

- Форма заявки - краткая и полная

- Обработка заявок администратором (изменение статуса заявки

"получено" на "обработано") с отправкой уведомлений (по шаблону)

клиенту\администратору на email

- Калькулятор с возможностью импорта данных из файла и корректировки

данных в административной зоне

- Форма модерации отзывов (с уведомление адм. об отзыве)

Полное описание по запросу.

Оплата по факту.

13 лет назад
petrovichus
Олег 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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