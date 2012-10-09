Необходимо создать сайт с нуля(функция портала). Нужен единый портал торговли для небольшого города в Московской области, где предприниматели будут выставлять свои товары(у каждого свой интернет-магазин на единой площадке)...Покупатели будут обмениваться мнениями о продавцах... ...
Создание зеркала сайта
Требуется создания копии сайта с доработками.
Любая удобоваримая CMS
- Установка CMS на готовую вёрстку
- Форма заявки - краткая и полная
- Обработка заявок администратором (изменение статуса заявки
"получено" на "обработано") с отправкой уведомлений (по шаблону)
клиенту\администратору на email
- Калькулятор с возможностью импорта данных из файла и корректировки
данных в административной зоне
- Форма модерации отзывов (с уведомление адм. об отзыве)
Полное описание по запросу.
Оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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