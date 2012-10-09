ДОРАБОТКА САЙТА

ПРИЧИНА ДОРАБОТКИ:

Студия, которая работала над сайтом затянула со сроками и не выполнила полный объем работ

СУТЬ ПРОЕКТА:

Рабочий инструмент для риелтора. С платными и бесплатными услугами

Сайт аккумулирует объявления о продаже-покупке недвижимости со следующих сайтов

- avito.ru

- slando.ru

- metrosphera.ru

- kvartira59.ru (робот есть)

- irr.ru (робот есть)

Посетитель сайта может задать параметры поиска, ему выдаются все варианты, с указанием источника. Одинаковые объявления с разных сайтов группируются в одно, но с цифрой в скобках (х) - она

означает количество истоников объявления

Также должна быть возможность добавлять объявления прямо на этом сайте (для зарегистрированных пользователей)

CMS:

"1С: Битрикс Управление сайтом" редакция "Малый бизнес"

ВРЕМЕННЫЙ АДРЕС САЙТА:

http://test3.hightek.ru/

ПРИМЕРЫ ПОДОБНЫХ САЙТОВ:

- metr59.com

- nsk.iner.su

ОБЪЕМ РАБОТ:

> Доработать дизайн сайта и интерфейс - сделать его более современным и удобным

> Написать роботов для сбора объявлений с сайтов avito.ru, slando.ru, metrosphera.ru

> Реализовать компоновку одинаковых объявлений

> Приведение объявлений с разных сайтов к одному стандартизированному виду

> Поиск по большому ряду критериев + сохранение результатов поиска

> Сорировка объявлений по собственникам и риелторам

> Отображение информации с разграничием полномочий для простого пользователя и для зарегистрированного

> Реализация платных и бесплатных возможностей для зарегистрированного пользователя

> Личный кабинет ползователя

- Контактные данные

- галочки "я риелтор" и "Агентство недвижимости"

- Внутрення почта + возможность создавать в ней группы пользователей (например, я хочу отправить письмо всем пользователям из группы "друзья", но не хочу отправлять группе "клиенты")

- Добавление и редактирование объявлений

- текущий баланс + пополнение

- настройка подписки на новые объявления по параметрам (напрмер, 1-комн. кв., ленинский р-н)

> Доработать отображение виджетов, чтобы они отображались без логотипа "Метросфера"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:

> Реализовать Авторазмещалку объявлений. По примеру http://metr59.com/page/tools-aro?

> Мобильная версия сайта

> Создание специальной программы, которая работает с базой сайта. Пример: http://nsk.iner.su/programm

> Придумать и реализовать фишку, которая будет отличать сайт от metr59.com

ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ:

- О компании

- Контакты

- Поиск

- Статьи

- Форум

- Вопрос-ответ

+ перечень разделов приложен к проекты в виде картинки

ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНКЕ:

> Подключение и отключение роботов

> Котроль оплат пользователей

> Управлние внутренней почтой и рассылкой

> Редактор базы пользователей (реквизиты, контакты, балансы)

> Редактор базы администраторов сайта

В ОТВЕТЕ НА ПРОЕКТ УКАЗАТЬ:

1.> Цену за основной объем работ > Сроки исполнения

2.> Цену за дополнительные работы > Сроки исполнения с учетом доп.работ