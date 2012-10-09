Требуется создать простенький сайт по хост услугам с использованием биллинговой системы rootpanel.ru (уже купил). Ставится все легко. Мне просто некогда этим заниматься. ТЗ == 1. "хостинг" ...
Доработка сайта
ДОРАБОТКА САЙТА
ПРИЧИНА ДОРАБОТКИ:
Студия, которая работала над сайтом затянула со сроками и не выполнила полный объем работ
СУТЬ ПРОЕКТА:
Рабочий инструмент для риелтора. С платными и бесплатными услугами
Сайт аккумулирует объявления о продаже-покупке недвижимости со следующих сайтов
- avito.ru
- kvartira59.ru (робот есть)
- irr.ru (робот есть)
Посетитель сайта может задать параметры поиска, ему выдаются все варианты, с указанием источника. Одинаковые объявления с разных сайтов группируются в одно, но с цифрой в скобках (х) - она
означает количество истоников объявления
Также должна быть возможность добавлять объявления прямо на этом сайте (для зарегистрированных пользователей)
CMS:
"1С: Битрикс Управление сайтом" редакция "Малый бизнес"
ВРЕМЕННЫЙ АДРЕС САЙТА:
ПРИМЕРЫ ПОДОБНЫХ САЙТОВ:
ОБЪЕМ РАБОТ:
> Доработать дизайн сайта и интерфейс - сделать его более современным и удобным
> Написать роботов для сбора объявлений с сайтов avito.ru, slando.ru, metrosphera.ru
> Реализовать компоновку одинаковых объявлений
> Приведение объявлений с разных сайтов к одному стандартизированному виду
> Поиск по большому ряду критериев + сохранение результатов поиска
> Сорировка объявлений по собственникам и риелторам
> Отображение информации с разграничием полномочий для простого пользователя и для зарегистрированного
> Реализация платных и бесплатных возможностей для зарегистрированного пользователя
> Личный кабинет ползователя
- Контактные данные
- галочки "я риелтор" и "Агентство недвижимости"
- Внутрення почта + возможность создавать в ней группы пользователей (например, я хочу отправить письмо всем пользователям из группы "друзья", но не хочу отправлять группе "клиенты")
- Добавление и редактирование объявлений
- текущий баланс + пополнение
- настройка подписки на новые объявления по параметрам (напрмер, 1-комн. кв., ленинский р-н)
> Доработать отображение виджетов, чтобы они отображались без логотипа "Метросфера"
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
> Реализовать Авторазмещалку объявлений. По примеру http://metr59.com/page/tools-aro?
> Мобильная версия сайта
> Создание специальной программы, которая работает с базой сайта. Пример: http://nsk.iner.su/programm
> Придумать и реализовать фишку, которая будет отличать сайт от metr59.com
ПРИМЕРНЫЕ РАЗДЕЛЫ:
- О компании
- Контакты
- Поиск
- Статьи
- Форум
- Вопрос-ответ
+ перечень разделов приложен к проекты в виде картинки
ТРЕБОВАНИЯ К АДМИНКЕ:
> Подключение и отключение роботов
> Котроль оплат пользователей
> Управлние внутренней почтой и рассылкой
> Редактор базы пользователей (реквизиты, контакты, балансы)
> Редактор базы администраторов сайта
В ОТВЕТЕ НА ПРОЕКТ УКАЗАТЬ:
1.> Цену за основной объем работ > Сроки исполнения
2.> Цену за дополнительные работы > Сроки исполнения с учетом доп.работ
Заявки фрилансеров
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