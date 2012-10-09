Требуется создать простенький сайт

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Закрыт17 заявок267 просмотров

Требуется создать простенький сайт по хост услугам с использованием биллинговой системы rootpanel.ru (уже купил). Ставится все легко. Мне просто некогда этим заниматься.

ТЗ

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1. "хостинг" Сетка с тарифами по хост планам — на главной

— ссылки для покупки, которые ссылаются на биллинг

2. раздел "новости", "статьи"

3. "контакты" предусмотреть в самом шаблоне.

ЦМС желательно джумла.

Joomla
13 лет назад
topdobra
Андрей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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