Создать интернет-магазин

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$500
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Завершен35 заявок225 просмотров

Тематика: продажа металлоискателей. Подробности при личной беседе.

13 лет назад
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$500
14 дней
Исполнитель выполнил заказ в срок. Очень отзывчивый. Исправлял все замечания на лету. Очень доволен сотрудничеством.
Очень хороший терпеливый заказчик. Сработались на лету. Было приятно работать над проектом.

Заявки фрилансеров

san-francisco
Дарья 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад