Создать интернет-магазин

Необходимо создать сайт с нуля(функция портала). Нужен единый портал торговли для небольшого города в Московской области, где предприниматели будут выставлять свои товары(у каждого свой интернет-магазин на единой площадке)...Покупатели будут обмениваться мнениями о продавцах... ...