Добрый день, господа фрилансеры! Необходимо разработать сайт под ключ с красивым дизайном на «незамудреном» движке. Сайт предназначен для женщин и посвящен новому уникальному средству женской гигиены. Требования к сайту: - легкая административная ...
Разработка сайта-портала благотворительного фонда
Здравствуйте, фрилансеры. Нужно разработать сайт-портал на тему благотворительного фонда на шаблоне joomla.
ТЗ вышлю кандидатам.
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