rkorchukov

Здравствуйте, нужно срочно внести за сегодня несколько правок в интернет магазине на webasyst. ТЗ а аттаче
- $250Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
дравствуйте, фрилансеры! В студию Веб-Борн требуется программисты работающие с cms Joomla, WP, Drupal, webasyst Основные требования: Знание, HTML, CSS, JS, PHP Опыт от 1 года работы Пунктуальность, ответственность, умение работы в команде. Знание php, mysql будет ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, фрилансеры. Нужно разработать сайт-портал на тему благотворительного фонда на шаблоне joomla. ТЗ вышлю кандидатам.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
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Здравствуйте, нам нужен php-программист для разработки скрипта, осуществляющий поиск по базе данных mysql.Веб-программирование22 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте, нам нужно разработать интернет-магазин на битриксе или drupal под ключ. ТЗ вышлю кандидатам.Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нам нужно разработать сайт на joomla сайт-визитку под ключ. ТЗ кандидатамСайты «под ключ»27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Нам в штат требуется менеджер проектов на удаленную работу. Обязанности: Оценка проектов Технические консультации Разработка ТЗ Понимние html, css, js. Условия Белая з/п Трудоустройство по ТКРФ Договор Соц пакетУправление проектаминет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте, нужно сделать правки в формах на сайте joomla 1.5. ТЗ вышлю кандидатам.Веб-программирование16 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Здравствуйте, фрилансеры. Нужно будет разработать интернет магазин на CMS Битрикс. ТЗ могу выслать после общения с кандидатами, также есть уже готовый дизайн.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт11 лет назад