Разработка сайта недвижимости

Требуется разработать сайт по тематике недвижимости и геодезии.

Сайт должен быть более-менее уникальным в визуальном плане! Нравится внешний вид и расположение модулей на сайте www.lorbeer.ru

Но самое важное - это каталог недвижимости! Обязательно вывод объектов плиткой, как здесь http://re-pro.monoray.net/

Возможно, потребуется индивидуальный дизайн!

Выбор CMS на ваше усмотрение! Можно использовать Joomla+компонент недвижимости. Самое важное - доступное и понятное управление из админки, с возвожностью редактирования меню и модулей!

Срок - 2 недели.