Требуется сделать небольшой сайт, в так называемом "clean" - дизайне. Общее число станиц - 5-6. Это страницы с описанием гарантий, контактами и другой промо информацией. Цель сайта - продажа услуги, которая оплачивается либо на главной ...
Разработка сайта недвижимости
Требуется разработать сайт по тематике недвижимости и геодезии.
Сайт должен быть более-менее уникальным в визуальном плане! Нравится внешний вид и расположение модулей на сайте www.lorbeer.ru
Но самое важное - это каталог недвижимости! Обязательно вывод объектов плиткой, как здесь http://re-pro.monoray.net/
Возможно, потребуется индивидуальный дизайн!
Выбор CMS на ваше усмотрение! Можно использовать Joomla+компонент недвижимости. Самое важное - доступное и понятное управление из админки, с возвожностью редактирования меню и модулей!
Срок - 2 недели.
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