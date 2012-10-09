Разработка сайта недвижимости

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок212 просмотров

Требуется разработать сайт по тематике недвижимости и геодезии.

Сайт должен быть более-менее уникальным в визуальном плане! Нравится внешний вид и расположение модулей на сайте www.lorbeer.ru

Но самое важное - это каталог недвижимости! Обязательно вывод объектов плиткой, как здесь http://re-pro.monoray.net/

Возможно, потребуется индивидуальный дизайн!

Выбор CMS на ваше усмотрение! Можно использовать Joomla+компонент недвижимости. Самое важное - доступное и понятное управление из админки, с возвожностью редактирования меню и модулей!

Срок - 2 недели.

Joomla
13 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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