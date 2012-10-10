Специалист для создания сайтов

Нужен специалист, готовый создавать сайты -прокладки такого типа http://russian-novosti.ru/new/ http://zavtrazamuzh.ru/second/

в разных стилях - блог, сайт, в стиле ответы на mail.ruкак здесь например http://otvet.mail.ru/question/80846100/

Текст мы Вам даем полностью готовый. Ваша задача, только все оформлять и высылать нам уже готовый сайт для размещения на сервере.

Если есть уже опыт в подобной деятельности - ваша кандидатура будет приоритетнее для нас.

О цене договоримся при общении в скайпе или icq.

Если хорошо справитесь с задачей - постоянно будем давать Вам заказы в большом количестве.

Добавляйтесь в скайп все обсудим подробнее.

Скайп: ruslanyahin

ICQ 373 512 154