Здравствуйте. Ищу хорошего программиста, для постоянного удаленнго сотрудничества. Желание работать приветствуется. Обязательно что бы знание PHP и MySQL было на уровне создания своей CMS. Желательно знание CMS: Joomla Wordpress ...
Специалист для создания сайтов
Нужен специалист, готовый создавать сайты -прокладки такого типа http://russian-novosti.ru/new/ http://zavtrazamuzh.ru/second/
в разных стилях - блог, сайт, в стиле ответы на mail.ruкак здесь например http://otvet.mail.ru/question/80846100/
Текст мы Вам даем полностью готовый. Ваша задача, только все оформлять и высылать нам уже готовый сайт для размещения на сервере.
Если есть уже опыт в подобной деятельности - ваша кандидатура будет приоритетнее для нас.
О цене договоримся при общении в скайпе или icq.
Если хорошо справитесь с задачей - постоянно будем давать Вам заказы в большом количестве.
Добавляйтесь в скайп все обсудим подробнее.
Скайп: ruslanyahin
ICQ 373 512 154
Заявки фрилансеров
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