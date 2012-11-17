Создать сайт-вопросник

Хочу порекомендовать, Виталия всем, действительно программист он отличный, начну по порядку : 1. примерно полтора месяца назад поставил задачу, найти программистов для написания сложного проекта, сложный, потому что очень много чего нужно было сделать. 2. Открыл на веблансере новый проект, примерно в течении часа написало множество людей, готовые взяться за проект, кому то я сразу отклонил заявку, так как не понравилось либо портфолио, либо отзывы были не так хороши, как хотелось бы, осталось 2 человека, это Виталий, и ещё один человек, с обоими я решил списаться в скайпе, по переписке с Виталием, а затем дальнейшему разговору по головой связи, я понял, что лучше исполнителя моего проекта мне не найти, как оказалось я не ошибся, были поставлены задачи, чёткого ТЗ не было, не смотря на это, Виталий и и его команда, звучит как (Тимур и его команда) взялись за мой проект, мне понравилось, их ответственность, цель работы сделать проект и получить деньги, а не сделать хрен знает что, главное чтобы заплатили, думаю все согласятся. Но всё же Виталий показал себя за всё в время работы только с хорошей стороны, приятное общение, вежливость, ответственность, давал советы, как лучше сделать, чувствовалась любовь к делу, а не к деньгам за которые он делает. Огромное спасибо тебе, Виталий, и всем твоим коллегам. Сказать, что проект сделан отлично, ничего не сказать, проект сделан безупречно. Ещё раз СПАСИБО!!!