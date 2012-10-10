Создание свадебного портала

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/

Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта и техническое задание буду обсуждать с выбранным исполнителем. Конечно, хотелось бы реализовать проект с использованием максимума стандартных CMS, шаблонов и готовых наработок с целью снижения себестоимости. Готова выслушать предложения по снижению затрат через упрощение некоторых функций, подразумеваемых в техзадании.

От кандидатов в исполнители - обязательно примеры работ подобного характера, с подобным функционалом; ориентировочные сроки и стоимость.

Заявки типа "готов, берусь, пообщаемся в личке" и т.п. без примеров и ориентировочных сроков-стоимости будут отклонены.

Указывайте свои контактные данные - email, skype, icq.

Жду откликов профессионалов! Спасибо!