luba_ivanova

Понравился профессиональный подход к написанию статей. Тексты - умные (с профессиональной терминологией и пониманием процессов), и при этом доступные в понимании для простого человека. Ребята хорошо уловили потребность писать в разных стилях в зависимости от категории статей - где четко и лаконично, а где красиво и завлекательно. В технических текстах радует отсутствие "воды" и отклонений от основной темы с целью "набить" нужное количество знаков. Довольна конструктивным общением с менеджером-редактором команды, чувствуется, что человек в теме. Упрощает мою задачу и то, что ребята обеспечили не только написание, но и качественное размещение текстов. Продолжаем сотрудничество!