luba_ivanova

Любовь Иванова luba_ivanova

 
62 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Логотип + визитки + фирм. бланк Web Studio/Digital

    $120

    Техническое задание на разработку логотипа. 1. Наименование компании – Imagica 2. Род деятельности компании – создание продающих сайтов, наполнение и продвижение сайтов, разработка фирменного стиля, логотипы. Есть стремление к развитию в digital agency. Продвижение бизнеса в сети ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта web студии / digital агентства

    Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен дизайн сайта для web-студии/digital агентства. Упор – на продающих сайтах, соответственно и собственный дизайн должен продавать/мотивировать. Нам импонирует взгляд Redkeds на дизайн: http://redkeds.com/ru/blog/2013/02/mertwecy_web-dizajna.214.html. Легко, изящно, чтобы сайт располагал к себе, без перегруза и ...

    Дизайн сайтаHTML
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание свадебного портала

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/ Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта и техническое задание буду обсуждать с выбранным исполнителем. ...

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Авторы по строительству, ремонту, дизайну инт.

    Для наполнения портала, посвященного строительству, ремонту, дизайну интерьеров, товарам для дома требуются копирайтеры. Выберу нескольких авторов. Предполагаемый объем 1+ млн. знаков/месяц. Необходимы качественные (для людей) сео-тексты рекомендательного характера, которые было бы интересно читать. Пропихнуть некачественные тексты, ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется администратор группы ВК, Facebook

    Добрый день! Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Требуется: 1) Создать группу, первоначальное наполнение. - описание группы - создание фотоальбомов по темам. с описаниями и ссылками к каждому фото. - ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
FreeMagic
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
10 баллов
11 лет назад
Авторы по строительству, ремонту, дизайну инт.
Любовь - прекрасный заказчик и приятный в общении человек! Всегда приятно работать с профессионалом своего дела. Сотрудничеством довольны: своевременная оплата, вежливое общение по рабочим моментам, готовность к обсуждению деталей. Будем рады продолжить сотрудничество!
Понравился профессиональный подход к написанию статей. Тексты - умные (с профессиональной терминологией и пониманием процессов), и при этом доступные в понимании для простого человека. Ребята хорошо уловили потребность писать в разных стилях в зависимости от категории статей - где четко и лаконично, а где красиво и завлекательно. В технических текстах радует отсутствие "воды" и отклонений от основной темы с целью "набить" нужное количество знаков. Довольна конструктивным общением с менеджером-редактором команды, чувствуется, что человек в теме. Упрощает мою задачу и то, что ребята обеспечили не только написание, но и качественное размещение текстов. Продолжаем сотрудничество!
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