luba_ivanova

Техническое задание на разработку логотипа. 1. Наименование компании – Imagica 2. Род деятельности компании – создание продающих сайтов, наполнение и продвижение сайтов, разработка фирменного стиля, логотипы. Есть стремление к развитию в digital agency. Продвижение бизнеса в сети ...
- $120Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нужен дизайн сайта для web-студии/digital агентства. Упор – на продающих сайтах, соответственно и собственный дизайн должен продавать/мотивировать. Нам импонирует взгляд Redkeds на дизайн: http://redkeds.com/ru/blog/2013/02/mertwecy_web-dizajna.214.html. Легко, изящно, чтобы сайт располагал к себе, без перегруза и ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо создать свадебный портал. Основные ориентиры - http://wedding.ua/ и http://my-svadba.ru/ Основные пожелания (общее видение и краткое тех задание) - в приложении к проекту. Детально условия проекта и техническое задание буду обсуждать с выбранным исполнителем. ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для наполнения портала, посвященного строительству, ремонту, дизайну интерьеров, товарам для дома требуются копирайтеры. Выберу нескольких авторов. Предполагаемый объем 1+ млн. знаков/месяц. Необходимы качественные (для людей) сео-тексты рекомендательного характера, которые было бы интересно читать. Пропихнуть некачественные тексты, ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Требуется: 1) Создать группу, первоначальное наполнение. - описание группы - создание фотоальбомов по темам. с описаниями и ссылками к каждому фото. - ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт11 лет назад