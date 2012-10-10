На постоянную основу (удаленно) требуется специалист по сео для ведения и раскрутки сайта мебельного салона и в дальнейшем еще нескольких блогов мебельной тематики. Также необходимо заниматься ведением контентной рекламы в директе и адвордсе. Более подробные ...
Требуется администратор группы ВК, Facebook
Добрый день!
Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook.
Требуется:
1) Создать группу, первоначальное наполнение.
- описание группы
- создание фотоальбомов по темам. с описаниями и ссылками к каждому фото.
- возможно добавление интересных аудиозаписей по разным странам.
2) Ежедневно добавлять в группу две заметки о туристических местах, путешествиях, турах с фото и т.п. Тексты должны быть краткими и интересными. С содержанием ссылок на страницу сайта по конкретной теме. Фотки должны быть цепляющими.
3) Постоянно создавать и поддерживать активность новых тем в сообществе.
- создание первоначального списка тем и заполнение обсуждений минимальным количеством ответов.
- распространение ссылок на обсуждение в других группах по данным темам.
- поиск аналогичных групп и добавление ссылок на наши обсуждения в чужих темах.
4) Привлекать новых участников.
- размещение поста об открытии новой группы, с картинкой и т.д. в открытых группах и на стенах пользователей. Перепост за лайки.
5) Постоянно администрировать группу.
- периодическое наполнение стены и добавление новых альбомов
- модерация обсуждений, в случае нужды - операции над пользователями (баны, предупреждения)
- периодический перепостинг новостей группы на стены тематических сообществ (список подготавливается заранее)
Обязательно укажите стоимость Вашей работы по каждому из этапов (все 5 пунктов), стоимость привлечения новых участников (не роботов) – за 100, 1000?
Интересует опыт потенциального претендента по ведению подобных групп (опыт сообществ, посвященных порталу, и туристическая тематика).
Плюсом для конструктивного продолжения общения станет приблизительный план вашей работы, чтоб я понимала, что Вы – не первый раз это делаете.
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