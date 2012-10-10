Требуется администратор группы ВК, Facebook

Добрый день!

Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook.

Требуется:

1) Создать группу, первоначальное наполнение.

- описание группы

- создание фотоальбомов по темам. с описаниями и ссылками к каждому фото.

- возможно добавление интересных аудиозаписей по разным странам.

2) Ежедневно добавлять в группу две заметки о туристических местах, путешествиях, турах с фото и т.п. Тексты должны быть краткими и интересными. С содержанием ссылок на страницу сайта по конкретной теме. Фотки должны быть цепляющими.

3) Постоянно создавать и поддерживать активность новых тем в сообществе.

- создание первоначального списка тем и заполнение обсуждений минимальным количеством ответов.

- распространение ссылок на обсуждение в других группах по данным темам.

- поиск аналогичных групп и добавление ссылок на наши обсуждения в чужих темах.

4) Привлекать новых участников.

- размещение поста об открытии новой группы, с картинкой и т.д. в открытых группах и на стенах пользователей. Перепост за лайки.

5) Постоянно администрировать группу.

- периодическое наполнение стены и добавление новых альбомов

- модерация обсуждений, в случае нужды - операции над пользователями (баны, предупреждения)

- периодический перепостинг новостей группы на стены тематических сообществ (список подготавливается заранее)

Обязательно укажите стоимость Вашей работы по каждому из этапов (все 5 пунктов), стоимость привлечения новых участников (не роботов) – за 100, 1000?

Интересует опыт потенциального претендента по ведению подобных групп (опыт сообществ, посвященных порталу, и туристическая тематика).

Плюсом для конструктивного продолжения общения станет приблизительный план вашей работы, чтоб я понимала, что Вы – не первый раз это делаете.