Joomla компонент k2

Поставил на сайт компонент K2 импортировал статьи. Чёт как я понял этот компонент создает огромное колличество дублей. вообщем надо оптимизировать этот компонент убрать всё лишнее закрыть от индексации.

особенно при открывании получаются ссылки с item надо сделать нормальные с ссылки

сайт http://gotovim-vkucno.ru/