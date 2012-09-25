Joomla компонент k2

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Завершен2 заявки118 просмотров

Поставил на сайт компонент K2 импортировал статьи. Чёт как я понял этот компонент создает огромное колличество дублей. вообщем надо оптимизировать этот компонент убрать всё лишнее закрыть от индексации.

особенно при открывании получаются ссылки с item надо сделать нормальные с ссылки

сайт http://gotovim-vkucno.ru/

Joomla
13 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$50
1 день
Сделал все грамотно. Отвечал четко на вопросы работой доволен.
Все, что было нужно для работы, заказчик предоставил. Оплата была произведена без проблем. Рекомендую)

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Intcorp
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад