Создание сообщества на сайте

Задача: Создать сообщество на сайте

Тематика: финансы

Срок: до 6 месяцев (желательно до февраля 2013)

Meta: в заявке прошу указывать количество планируемых активных пользователей, срок работ, цену, условия работы (постоплата, предоплата, поэтапная оплата, гарантии или их отсутствие). Движок LiveStreet. Если есть потрфолио по теме - очень кстати будет. Проект в зачаточном состоянии, сайт http://www.money-talks.ru

Оплата: желательно наличными, желательно исполнитель из Москвы или поблизости, плотный контакт в процессе работы.