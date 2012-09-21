Рассылка на доски объявлений.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходимо выполнить рассылку на доски объявлений. Тематика - создание сайтов.

Жду ваших цен и сроков. Без этого предложения не рассматриваю.

Только для фрилансеров с отзывами. Предоплата 50%

13 лет назад
site-service
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров