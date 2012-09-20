Продвижение паблика в ВК

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки134 просмотра

Требуется раскрутить паблик. Живые посетители. Активные, не офферы , не боты. белыми методами. Тест. По результатам дальнейшее сотрудничество. Готов услышать ваши варианты и решения данной задачи. а также цену.

13 лет назад
devast2012
Иван 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров