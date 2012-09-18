Здравствуйте! Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То ...
Релизация SEO рекомендаций
Требуется специалист для реализации рекомендаций для оптимизации www.cartrading.com.ua
В текущем ТЗ:
- избавится от дублей страниц (дубли определены)
- создать карту сайта
- добавить в robots.txt некоторые директивы
- прописать уникальные заголовки h1 для внутренних страниц разделов
- прописать уникальные description для всех страниц сайта
- настроить обработку 404 ошибки
- удалить все «битые» ссылки на сайте
- Разместить на сайте сервис статистики гугл и яндекс
Подробное ТЗ будет предоставленно в ЛС
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