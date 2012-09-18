Релизация SEO рекомендаций

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт11 заявок162 просмотра

Требуется специалист для реализации рекомендаций для оптимизации www.cartrading.com.ua

В текущем ТЗ:

- избавится от дублей страниц (дубли определены)

- создать карту сайта

- добавить в robots.txt некоторые директивы

- прописать уникальные заголовки h1 для внутренних страниц разделов

- прописать уникальные description для всех страниц сайта

- настроить обработку 404 ошибки

- удалить все «битые» ссылки на сайте

- Разместить на сайте сервис статистики гугл и яндекс

Подробное ТЗ будет предоставленно в ЛС

13 лет назад
kartreid
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров