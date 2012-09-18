Здравствуйте! Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То ...
Требуется продвижение соц. сети
Необходимо с нуля оптимизировать и продвинуть социальную сеть
узкого профиля для беременных.
В наличии:
1) Проработанные сервисы
2) Качественный и уникальный контент в виде статей (700 шт.)
3) Хороший дизайн и работоспособный проект только после тестирования
Задача:
1) Первый период: 3000 целевых пользователей на сайте (активные аккаунты). Второй период 10.000 целевых пользователей с активными аккаунтами.
2) Выход в десятку по ключевым вопросам (требуется составить исполнителю).
3) Попутная раскртука сообществ в социальных сетях (контакт, одноклассники, твиттер).
4) Раскрутить доску бесплатных объявлений по этой тематике в составе сервиса.
Просьба заинтересованным указать:
1) За какой срок вы сможете достичь 3000 активных юзеров на сайте.
2) При каком месячном бюджете это произойдет.
3) Есть ли у вас в портфолио крупные проекты по продвижению подобных проектов.
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