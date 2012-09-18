Требуется продвижение соц. сети

Необходимо с нуля оптимизировать и продвинуть социальную сеть

узкого профиля для беременных.

В наличии:

1) Проработанные сервисы

2) Качественный и уникальный контент в виде статей (700 шт.)

3) Хороший дизайн и работоспособный проект только после тестирования

Задача:

1) Первый период: 3000 целевых пользователей на сайте (активные аккаунты). Второй период 10.000 целевых пользователей с активными аккаунтами.

2) Выход в десятку по ключевым вопросам (требуется составить исполнителю).

3) Попутная раскртука сообществ в социальных сетях (контакт, одноклассники, твиттер).

4) Раскрутить доску бесплатных объявлений по этой тематике в составе сервиса.

Просьба заинтересованным указать:

1) За какой срок вы сможете достичь 3000 активных юзеров на сайте.

2) При каком месячном бюджете это произойдет.

3) Есть ли у вас в портфолио крупные проекты по продвижению подобных проектов.