Срочно требуется аудит сайта и выявление проблем

Здравствуйте!

Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То есть все таматично. Сегодня сайт упал по всем запросам в гугле.

Прошу помощи и сроки, а также цену.