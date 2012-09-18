Добрый день. Женскому блогу http://hivemind.com.ua/ ТИЦ 20 ПР 2 с уникальным контентом, средняя посещаемость 700 человек в день требуется поднять показатель ТИЦа до 50 . Интересует стоимость услуги и гарантии. С уважением.
Срочно требуется аудит сайта и выявление проблем
Здравствуйте!
Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То есть все таматично. Сегодня сайт упал по всем запросам в гугле.
Прошу помощи и сроки, а также цену.
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