Выполнение работ по SEO плану ( статьи, ссылки )

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок160 просмотров

У нас есть SEO план на каждый месяц, в котором указана следующая информация:

Кол-во ссылок и бюджет на ссылки (sape), статьи (miralinks) размещение статей на сайте (бюджет).

Требуется человек на постоянную удаленную работу, который будет выполнять непосредственно реализацию плана по наращиванию ссылочной массы.

Вся работа ведется в наших аккаунтах данных систем.

skype для связи - darissimo2

13 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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