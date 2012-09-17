Засабмитить статью по украинским релизоприемникам и отослать в СМИ (сторительные, о ритейле). Статья о качестве обслуживания клиентов в одной строительной торговой сети.
Выполнение работ по SEO плану ( статьи, ссылки )
У нас есть SEO план на каждый месяц, в котором указана следующая информация:
Кол-во ссылок и бюджет на ссылки (sape), статьи (miralinks) размещение статей на сайте (бюджет).
Требуется человек на постоянную удаленную работу, который будет выполнять непосредственно реализацию плана по наращиванию ссылочной массы.
Вся работа ведется в наших аккаунтах данных систем.
skype для связи - darissimo2
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