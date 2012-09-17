Сабмит статьи

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Засабмитить статью по украинским релизоприемникам и отослать в СМИ (сторительные, о ритейле). Статья о качестве обслуживания клиентов в одной строительной торговой сети.

13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

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