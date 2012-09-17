Сабмит статьи

http://www.domstroim.in.ua/ Сделать анализ!!!Нужно поменять текст где нужно его поменять???Или просто вставить ключи???(мы это сами делаем и сематическое ядро тоже))) а ваша задача сделать грамотную оптимизацию сайта и продвижение в ТОП 10!Яндекса и гугла!