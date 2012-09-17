Продвижение специализированного интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок172 просмотра

Интернет магазин fonariki.net.ua специализируется по продаже товаров для активного отдыха и туризма.

Нужно продвинуть и поддерживать группу товаров "Ножи" в поисковой системе Google.

Требование к исполнителю:

- Местоположение - Украина

- Опыт продвижения интернет магазинов

- В данный момент работающий в средней или крупной SEO компании

13 лет назад
batsjn
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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