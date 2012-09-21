Внутренняя оптимизация сайта под Сео.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен6 заявок153 просмотра

Подготовить сайт для продвижения в Гугл и Яндекс.

13 лет назад
akant-k
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад
$400
30 дней
Оптимизатор "качественный". Работу выполнил быстро и качественно. Т.е. без покупки ссылок колличество посетителей выросло на 25%. Рекомендую, как внимательного исполнителя, который любит свою работу.
Достаточно требовательный заказчик, знает чего хочет и всегда это получает, за что уважаю. Так же отметил бы, что Дмитрий достаточно понимающе относится к своим сотрудникам и готов подождать, чтобы получить качественную работу. Оптимизация сайта matrason.ua была выполнена до написания отзыва. Поднятие трафика за счет только лишь правильной оптимизации сайта для меня лично неплохой показатель (+3 конкурентных запроса в топ 10 после окончания работ), сейчас продвигаю этот сайт по 63-м запросам. Работа велась в содружестве с программистом Бургазлиевым Алексеем.

Заявки фрилансеров

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад