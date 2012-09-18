Загнать сайт в индекс Яндекса

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Завершен3 заявки152 просмотра

Суть проблемы:

Молодой сайт, всего месяц. С самого первого апа проиндексированных страниц - 1, в индексе - 0. Робот заходит ровно раз в день на главную.

При этом почти такой же мой уже давно сидит в индексе без исключенных страниц вообще (те же авторы, другие тексты).

Параметры сайта: сайт, СДЛ, блогосоциалка, 100% уникальный контент без СЕО-заморочек для людей, ссылки не покупаются и не продаются, сайт никак не монетизируется и в будущем не будет.

Задача: Загнать сайт в индекс или предоставить консультацию

В заявке прошу указать цену и сроки.

UPD: С технической стороны всё в порядке, т.к. оба сайта по настройкам - сиамские близнецы. Один сервер, одна CMS, одинаковые настройки.

13 лет назад
Polyaxe
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель - сделал глубокий анализ сайта, дал четкие рекомендации для успешной работы, указал на проблемные моменты. Буду работать с ним дальше при продвижении сайтов.
Приятный заказчик! Рекомендую

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alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад