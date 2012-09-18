Загнать сайт в индекс Яндекса

Суть проблемы:

Молодой сайт, всего месяц. С самого первого апа проиндексированных страниц - 1, в индексе - 0. Робот заходит ровно раз в день на главную.

При этом почти такой же мой уже давно сидит в индексе без исключенных страниц вообще (те же авторы, другие тексты).

Параметры сайта: сайт, СДЛ, блогосоциалка, 100% уникальный контент без СЕО-заморочек для людей, ссылки не покупаются и не продаются, сайт никак не монетизируется и в будущем не будет.

Задача: Загнать сайт в индекс или предоставить консультацию

В заявке прошу указать цену и сроки.

UPD: С технической стороны всё в порядке, т.к. оба сайта по настройкам - сиамские близнецы. Один сервер, одна CMS, одинаковые настройки.