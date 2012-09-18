Добрый день! Мне нужен прогон по форумам, вот условия, которые необходимо соблюсти: 1. Заполнение полностью профиля пользователя + аватарка 2. Форумы без Noindex, Nofollow открытые ...
Загнать сайт в индекс Яндекса
Суть проблемы:
Молодой сайт, всего месяц. С самого первого апа проиндексированных страниц - 1, в индексе - 0. Робот заходит ровно раз в день на главную.
При этом почти такой же мой уже давно сидит в индексе без исключенных страниц вообще (те же авторы, другие тексты).
Параметры сайта: сайт, СДЛ, блогосоциалка, 100% уникальный контент без СЕО-заморочек для людей, ссылки не покупаются и не продаются, сайт никак не монетизируется и в будущем не будет.
Задача: Загнать сайт в индекс или предоставить консультацию
В заявке прошу указать цену и сроки.
UPD: С технической стороны всё в порядке, т.к. оба сайта по настройкам - сиамские близнецы. Один сервер, одна CMS, одинаковые настройки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется исполнитель для внутренней оптимизации и внешней сроком до 3 мес. Оплата по результатамЗавершен13 лет назад
На данный момент разрабатывается сеть сайтов электротехнической направленности. (В индекс поисковиков ничего еще не попадало) Будет корневой сайт (домен второго уровня) со всеми товарами и брендами и сайты по брендам (на отдельных доменах второго уровня), ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем доброго времени суток. Нужно продвинуть два сайта кафе: кафе "Клуб любителей пива Мюнхгаузен": kafe-kmv.ru кафе "Кавказский дворик": kd.kafe-kmv.ru Регион: г.Пятигорск Поисковые системы ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт. Задача – разместить о нем информацию каталогах и на досках объявлений (всего 300 шт.). Информация вся будет предоставлена. Тема сайта: детское развлекательное шоу Алгоритм работы: ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется продвижение интернет-магазина рубашек http://BritishStyle.ru в социальных сетях для повышения посещаемости. Жду предложений и цен!Завершен13 лет назад
У нас есть SEO план на каждый месяц, в котором указана следующая информация: Кол-во ссылок и бюджет на ссылки (sape), статьи (miralinks) размещение статей на сайте (бюджет). Требуется человек на постоянную удаленную работу, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Засабмитить статью по украинским релизоприемникам и отослать в СМИ (сторительные, о ритейле). Статья о качестве обслуживания клиентов в одной строительной торговой сети.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет магазин fonariki.net.ua специализируется по продаже товаров для активного отдыха и туризма. Нужно продвинуть и поддерживать группу товаров "Ножи" в поисковой системе Google. Требование к исполнителю: - ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
ДД! Интересует внутренняя оптимизация под Yandex, Google, http://танцевальныековрики.рф/, целевой регион Москва и МО: 1) Составление семантического ядра сайта. Т.е. составление списка необходимых ключевых слов для продвижения (максимально эффективных, менее конкурентных ...Закрыт13 лет назад