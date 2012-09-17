Нужна регистрация сайта в каталогах

Есть сайт. Задача – разместить о нем информацию каталогах и на досках объявлений (всего 300 шт.).

Информация вся будет предоставлена.

Тема сайта: детское развлекательное шоу

Алгоритм работы: оговариваем детали, вы делаете работу, присылаете отчет, я проверяю все ссылки, только после этого оплачиваю. Если какие-то ссылки не рабочие – Вы исправляете ошибку или вносите информацию на другом сайте.

Срок – желательно быстрее. Стоимость – обсуждается. Предлагайте.

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