Требуется продвижение интернет-магазина рубашек http://BritishStyle.ru в социальных сетях для повышения посещаемости. Жду предложений и цен!
Нужна регистрация сайта в каталогах
Есть сайт. Задача – разместить о нем информацию каталогах и на досках объявлений (всего 300 шт.).
Информация вся будет предоставлена.
Тема сайта: детское развлекательное шоу
Алгоритм работы: оговариваем детали, вы делаете работу, присылаете отчет, я проверяю все ссылки, только после этого оплачиваю. Если какие-то ссылки не рабочие – Вы исправляете ошибку или вносите информацию на другом сайте.
Срок – желательно быстрее. Стоимость – обсуждается. Предлагайте.
Писать только сюда, все ответы скрыты от других пользователей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
У нас есть SEO план на каждый месяц, в котором указана следующая информация: Кол-во ссылок и бюджет на ссылки (sape), статьи (miralinks) размещение статей на сайте (бюджет). Требуется человек на постоянную удаленную работу, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Засабмитить статью по украинским релизоприемникам и отослать в СМИ (сторительные, о ритейле). Статья о качестве обслуживания клиентов в одной строительной торговой сети.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Интернет магазин fonariki.net.ua специализируется по продаже товаров для активного отдыха и туризма. Нужно продвинуть и поддерживать группу товаров "Ножи" в поисковой системе Google. Требование к исполнителю: - ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
ДД! Интересует внутренняя оптимизация под Yandex, Google, http://танцевальныековрики.рф/, целевой регион Москва и МО: 1) Составление семантического ядра сайта. Т.е. составление списка необходимых ключевых слов для продвижения (максимально эффективных, менее конкурентных ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Выполнить сео-аудит для сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сайт KEPAMA.ru Интернет Магазин керамической плитки - Поднять тиц и pr...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
http://www.domstroim.in.ua/ Сделать анализ!!!Нужно поменять текст где нужно его поменять???Или просто вставить ключи???(мы это сами делаем и сематическое ядро тоже))) а ваша задача сделать грамотную оптимизацию сайта и продвижение в ТОП 10!Яндекса и гугла!Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно прогнать интернет-магазин по строительным каталогам, каталогам дверей и мебели.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо произвести грамотную оптимизацию и последующее продвижение интернет-магазина для привлечения целевого трафика с поисковых систем. Тематика – автомобильные аксессуары. Регион – Украина. У вас должен быть успешный опыт работы ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад