Продвижение сайта в социальных сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен8 заявок200 просмотров

Требуется продвижение интернет-магазина рубашек http://BritishStyle.ru в социальных сетях для повышения посещаемости.

Жду предложений и цен!

13 лет назад
Rust56
Рустам 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lesli007
Артём 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$200
30 дней
Спасибо за работу! Результаты налицо. Рекомендую.
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lesli007
Артём 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад