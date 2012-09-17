Всем доброго времени суток. Нужно продвинуть два сайта кафе: кафе "Клуб любителей пива Мюнхгаузен": kafe-kmv.ru кафе "Кавказский дворик": kd.kafe-kmv.ru Регион: г.Пятигорск Поисковые системы ...
Продвижение сети сайтов.
На данный момент разрабатывается сеть сайтов электротехнической направленности. (В индекс поисковиков ничего еще не попадало) Будет корневой сайт (домен второго уровня) со всеми товарами и брендами и сайты по брендам (на отдельных доменах второго уровня), которые соот. будут содержать товары только по одному бренду. Движек Bitrix, с использованием технологии мульисайт.
Необходимо, в первую очередь понимание, каким образом двигать сеть сайтов и опыт продвижения такого рода проектов и, собственно, продвижение сети сайтов.
Примеры рабочих сущ. сетей сайтов и доп. инфа - по запросу.
Спсб. Ждем предложений.
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