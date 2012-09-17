Продвижение сети сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт12 заявок154 просмотра

На данный момент разрабатывается сеть сайтов электротехнической направленности. (В индекс поисковиков ничего еще не попадало) Будет корневой сайт (домен второго уровня) со всеми товарами и брендами и сайты по брендам (на отдельных доменах второго уровня), которые соот. будут содержать товары только по одному бренду. Движек Bitrix, с использованием технологии мульисайт.

Необходимо, в первую очередь понимание, каким образом двигать сеть сайтов и опыт продвижения такого рода проектов и, собственно, продвижение сети сайтов.

Примеры рабочих сущ. сетей сайтов и доп. инфа - по запросу.

Спсб. Ждем предложений.

13 лет назад
qwertisound
Алексей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров