На данный момент разрабатывается сеть сайтов электротехнической направленности. (В индекс поисковиков ничего еще не попадало) Будет корневой сайт (домен второго уровня) со всеми товарами и брендами и сайты по брендам (на отдельных доменах второго уровня), которые соот. будут содержать товары только по одному бренду. Движек Bitrix, с использованием технологии мульисайт.

Необходимо, в первую очередь понимание, каким образом двигать сеть сайтов и опыт продвижения такого рода проектов и, собственно, продвижение сети сайтов.

Примеры рабочих сущ. сетей сайтов и доп. инфа - по запросу.

Спсб. Ждем предложений.