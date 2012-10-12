Наполнение сайта. Оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен3 заявки235 просмотров

Требуется исполнитель для внутренней оптимизации и

внешней сроком до 3 мес.

Оплата по результатам

13 лет назад
tts_32
Помощь 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 отзывов

Выбранный исполнитель

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$150
90 дней
Доволен работой,рекомендую!
Хороший заказчик, оплата была произведена в срок. Было составлено подробное ТЗ. Советую работать!

Заявки фрилансеров

seosanin
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад