Наполнение сайта. Оптимизация

На данный момент разрабатывается сеть сайтов электротехнической направленности. (В индекс поисковиков ничего еще не попадало) Будет корневой сайт (домен второго уровня) со всеми товарами и брендами и сайты по брендам (на отдельных доменах второго уровня), ...