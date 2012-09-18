Оптимизация сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки96 просмотров

Необходимо провести оптимизацию сайта http://very-couture.ru/

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На выходе от вас отчет о проделанной работе и ТЗ копирайтеру

13 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров