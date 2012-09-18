Здравствуйте! Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То ...
Оптимизация сайта
Необходимо провести оптимизацию сайта http://very-couture.ru/
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