Оптимизация сайта для продвижения.

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен10 заявок197 просмотров

В свете сегодняшнего начавшегося апдейта Панды, сайт просел в позициях.

Нужно тщательно проанализировать структуру. Поработать с КАЖДОЙ (!!!)

страницей по плотности слов, заголовкам и тегам. Самостоятельно внести изменения на сайт.

Сайт регионально украинский, важен Гугл.

13 лет назад
kochergan
44 года
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
13 лет назад
$250
3 дня
Благодарю за оперативность и качество выполненной работы.

Заявки фрилансеров

mangusts
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов
13 лет назад