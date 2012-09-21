Добрый день требуется продвинуть группу "Салон красоты" в одноклассниках. Только живые люди.
Подправить тег H1 на Джумла
На сайте Joomla 1.7 не правильно закрыт тег H1. На скрине показано. Нужно исправить.
Домен: osago-v-kieve.com.ua
Плачу 5 баксов. кто знает как сделать-просьба пишите в аську: 477773617 или в личку. Спасибо!
Заявки фрилансеров
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