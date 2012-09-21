Подправить тег H1 на Джумла

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Закрыт1 заявка94 просмотра

На сайте Joomla 1.7 не правильно закрыт тег H1. На скрине показано. Нужно исправить.

Домен: osago-v-kieve.com.ua

Плачу 5 баксов. кто знает как сделать-просьба пишите в аську: 477773617 или в личку. Спасибо!

Joomla
13 лет назад
s3rious1988
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров