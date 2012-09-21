Консультация по оптимизации сайта под google.com

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Закрыт7 заявок135 просмотров

Необходима консультация по внутренней и внешней оптимизации сайта под ПС google.com

Сайт под управлением DLE utf-8, копипаст, посещаемость ~3500

На сайте установлена система автоматического продвижения по НЧ

DLE
13 лет назад
TVampire
Тимофей 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров