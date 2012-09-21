Работа над внутренней оптимизацией сайта, составление ТЗ для программиста и человека который будет работать над наполнением. Отслеживание работы по оптимизации
Повышение Тиц
Нужно поднять белым методом Тиц сайта до 100. Прошу писать ваши предложения и опыт работы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется продвижение сайтов и групп в соц.сетях! Срочно! Много! Skype: nik-zerg Почта: [email protected]Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Всем привет, нужно продвижение группы ВКонтакте, как результат привлечение живых людей в группу. Оставляйте заявки со стоимостю за 1000 живых людей и скайп для связи. Всем хорошего начала недели! ОМПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Я провожу набор в свою команду людей, заинтересованных в теме "оптимизация и продвижение сайтов". Не нужны крутые специалисты. Нужны начинающие, желающие учиться, выполнять интересные задачи люди. ...Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $7500
Задача: Создать сообщество на сайте Тематика: финансы Срок: до 6 месяцев (желательно до февраля 2013) Meta: в заявке прошу указывать количество планируемых активных пользователей, срок работ, цену, условия работы (постоплата, ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
сео-аудит сайтаПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
В свете сегодняшнего начавшегося апдейта Панды, сайт просел в позициях. Нужно тщательно проанализировать структуру. Поработать с КАЖДОЙ (!!!) страницей по плотности слов, заголовкам и тегам. Самостоятельно внести изменения на сайт. Сайт регионально ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходима консультация по внутренней и внешней оптимизации сайта под ПС google.com Сайт под управлением DLE utf-8, копипаст, посещаемость ~3500 На сайте установлена система автоматического продвижения по НЧПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
На сайте Joomla 1.7 не правильно закрыт тег H1. На скрине показано. Нужно исправить. Домен: osago-v-kieve.com.ua Плачу 5 баксов. кто знает как сделать-просьба пишите в аську: 477773617 или в личку. Спасибо!Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день требуется продвинуть группу "Салон красоты" в одноклассниках. Только живые люди.Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад