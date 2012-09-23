Раскрутка интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт16 заявок179 просмотров

Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков.

Только белые методы продвижения.

Ищу специалистов которые могли вывести сайт в топ и поддерживать его.

Пишите пожалуйста цены и сроки (отзывы и примеры работ обязательны)

13 лет назад
ozboard
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров