Раскрутка интернет-магазина

Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков.

Только белые методы продвижения.

Ищу специалистов которые могли вывести сайт в топ и поддерживать его.

Пишите пожалуйста цены и сроки (отзывы и примеры работ обязательны)