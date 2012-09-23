Поставил на сайт компонент K2 импортировал статьи. Чёт как я понял этот компонент создает огромное колличество дублей. вообщем надо оптимизировать этот компонент убрать всё лишнее закрыть от индексации. особенно при открывании получаются ссылки ...
Раскрутка интернет-магазина
Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков.
Только белые методы продвижения.
Ищу специалистов которые могли вывести сайт в топ и поддерживать его.
Пишите пожалуйста цены и сроки (отзывы и примеры работ обязательны)
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