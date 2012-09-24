Нужен менеджер по продвижению на полный рабочий день в будни (зарплата - фикс, обсуждается, рассмотрим Ваши предложения) Требования: 1) НЕ студент 2) Интерес к постоянной, стабильной работе 3) Знание тематики недвижимости ...
Ручная регистрация сайта в каталогах
Ручная регистрация сайта в каталогах tube сайтов
Не адалт!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10 Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс, Гугль, Майл.ру Основные ключевые слова: этикетки изготовление этикеток ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Написана статья об электротехническом изделии. Размещена на Википедии. Все сделано качественно и достоверно. Нужна поддержка в размещении ссылки на наш сайт, где идет продолжение описания изделия. Ваши предложения, гарантии.Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Обучение контекстной рекламе google, яндекс.Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10 Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс ру, Гуг.ру, Майл.ру Основные ключевые слова: этикетки изготовление ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется профессионал для быстрой раскрутки сайта, белыми методами.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков. Только белые методы продвижения. Ищу ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт13 лет назад
Поставил на сайт компонент K2 импортировал статьи. Чёт как я понял этот компонент создает огромное колличество дублей. вообщем надо оптимизировать этот компонент убрать всё лишнее закрыть от индексации. особенно при открывании получаются ссылки ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сайт: http://www.astroacademy.spb.ru/ 1. Формирование Ядра запросов 1.1. Сформировать ядро запросов (предоставить таблицу с ядром запросов, и количеством запросов по гугл/яндекс с разбивкой на прямые вхождения и общие. 1.2. Распределить ядро запросов между страницами сайта ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо раскрутить группу вконтакте, добавить 3000 ЖИВЫХ людей по параметрам. Бюджет - 3000 руб. Возможно долговременное сотрудничество (группа не одна)Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад