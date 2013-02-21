Раскрутка сайта

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Завершен22 заявки209 просмотров

Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10

Регион: Россия

Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс, Гугль, Майл.ру

Основные ключевые слова:

этикетки

изготовление этикеток

производство этикеток

дизайн этикетки

этикетки для одежды

тканевые этикетки

разработка дизайна этикетки

лейблы для одежды

создание этикеток

бирки для одежды

изготовление этикеток для одежды

жаккардовые этикетки

изготовление бирок

вшивные этикетки

ярлыки для одежды

тканные этикетки

Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.

13 лет назад
ksit-sv
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$3333
120 дней
По результатам 3х месяцев произошли позитивные изменения почти по всем позициям.
Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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