Нужно создать интернет магазин на modX. Товаров более 1000, так же их надо загрузить, через модуль. Красивый строгий. Есть фирменный стиль. Нужно сделать на главной странице слайдер с баннерами, вывод рекомендуемых ...
Сайт-визитка на простенькой CMS
Требуется качественно сделать сайт визитку. Бюджет 500 $ с натяжкой макета на цсмку и установкой на хосте. Заказчику нужно предоставить 2 варианта макета главной в течение 2 дней. Поэтапная оплата.
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