Сайт под ключ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрытнет заявок246 просмотров

Сайт резиновый (только фон и галерея в портфолио), но контент рассчитан на 1280. На сайте будет использоваться технология parallax скролинга для фона (в частности ленточки (ближние, дальние) двигаются с разной скоростью). Чуть позже скину ссылку на скриптик, который позволяет очень плавно прокручивать страницу.

Главная страница: на ней все должно двигаться примерно так http://www.egopop.net/

А в общем скроллинге так http://www.rowtothepole.com/

О нас: тут хотелось бы, чтобы при наведении на стаканчики и тп они реагировали - приподнимались, раскачивались.

Услуги: тут все просто. При нажатии на одну из услуг - открывается внутренняя страничка (дизайн будет позже).

Портфолио: резиновая галерея работ. При нажатии на работу - открывается внутренняя с подробным описанием.

Цены: обычная форма, вроде небольшого калькулятора работ.

Есть уже сделанная админка и верстка

Оплата строго по факту

13 лет назад
wisdomroma
Роман 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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