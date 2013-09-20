Интернет аукцион

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок163 просмотра
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Добрый день!

Необходимо создать бюджетный вариант сайта с функционалом интернет аукциона, где любой зарегистрированный пользователь сможет выставлять на продажу свои вещи (товар).

Пожалуйста пишите на чем сможете реализовать, сроки и стоимость.

10 лет назад
AlekseyBannikov
Алексей 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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