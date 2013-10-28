Нужен сайт-одностраничник

$250
Сайты «под ключ»Завершен20 заявок220 просмотров
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Нужен сайт-одностраничник, типа БМ .Тема - помощь в получении гражданства ЕС. Без лишних опций(типа -до конца акции осталось....) и т.п. Содержимое есть.

10 лет назад
sklobest
55 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
justde2ign
Денис 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$20
5 дней
Сделано то что надо!
Очень добропорядочный заказчик. Чёткая поставленная цель задачи. Оплата в срок договорённости. Рекомендую.
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