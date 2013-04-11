justde2ign

Добрый день, ув.коллеги. Нужна вёрстка Landing page адаптивная с паралаксом. 7 стр. По функционалу, обратная связь и счётчик. Выберу адекватного человека.
Педант, в дизайне придерживаюсь чистоты, аккуратного и интуитивно понятного исполнения. Для меня важно качество, а не сроки.
e-mail:[email protected]
skype: skype.makeev
Работаю только с предоплатой!
- $50HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Здравствуйте. Требуется копирайтер на постоянную основу. За 1000 символов без пробелов 1,25$ . Статьи должны быть уникальными, написанные простым языком. Для каждой стат предоставляем ТЗ. Объёмы большие, писать про отдых, кафе, рестораны, вечеринки и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые товарищи. Необходимо создать сайт визитку(на 3ёх языках, укр,рус,англ) с админ панелью. Макеты все прорисованы мною. ТЗ и наглядное фото прикрепил. От вас цена и сроки выполнения. Всем ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Дело вот в чём, мой верстальщик загружен, а проект через 2 недели нужно сдать. Вёрстка требуется качественная (валидная) Срок - 2 недели Кто заинтересован, пишите в приват ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад