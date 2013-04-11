justde2ign

Доброго времени суток, уважаемые товарищи. Необходимо создать сайт визитку(на 3ёх языках, укр,рус,англ) с админ панелью. Макеты все прорисованы мною. ТЗ и наглядное фото прикрепил. От вас цена и сроки выполнения. Всем ...