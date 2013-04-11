justde2ign

Денис justde2ign

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Педант, в дизайне придерживаюсь чистоты, аккуратного и интуитивно понятного исполнения. Для меня важно качество, а не сроки.

e-mail:[email protected]

skype: skype.makeev

Работаю только с предоплатой!

  • Адаптивная вёрстка Landing page

    $50

    Добрый день, ув.коллеги. Нужна вёрстка Landing page адаптивная с паралаксом. 7 стр. По функционалу, обратная связь и счётчик. Выберу адекватного человека.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется на постоянную работу копирайтер

    $500

    Здравствуйте. Требуется копирайтер на постоянную основу. За 1000 символов без пробелов 1,25$ . Статьи должны быть уникальными, написанные простым языком. Для каждой стат предоставляем ТЗ. Объёмы большие, писать про отдых, кафе, рестораны, вечеринки и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт-визитка + админ-панель

    Доброго времени суток, уважаемые товарищи. Необходимо создать сайт визитку(на 3ёх языках, укр,рус,англ) с админ панелью. Макеты все прорисованы мною. ТЗ и наглядное фото прикрепил. От вас цена и сроки выполнения. Всем ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Дело вот в чём, мой верстальщик загружен, а проект через 2 недели нужно сдать. Вёрстка требуется качественная (валидная) Срок - 2 недели Кто заинтересован, пишите в приват ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

creek
Артур 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$200
10 баллов
12 лет назад
Сайт-визитка + админ-панель
Было приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший специалист, своевременно выполняет поставленные задачи. Надеюсь на постоянное сотрудничество. Рекомендую.
Ответный отзыв
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Требуется на постоянную работу копирайтер
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Грамотный и ответственный человек. Работу выполнила на отлично, чётко по ТЗ. Всем рекомендую.
Ответный отзыв