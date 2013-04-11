Вёрстка сайта

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Дело вот в чём, мой верстальщик загружен, а проект через 2 недели нужно сдать.

Вёрстка требуется качественная (валидная)

Срок - 2 недели

Кто заинтересован, пишите в приват - стоимость и skype.

Всем спасибо.