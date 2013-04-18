Перевести шаблон html5 на русскую кодировку+правки

Есть шаблон, в котором нужно сделать все по-русски.

Шаблон состоит из двух частей, слева меню, справа контент. В левой части нужно будет добавить пункты меню(если это возможно) в правой части изменить контент немного. Слайдер останется, портфолио будет разбито на 2 категории. В шапке и футере нужно будет добавить телефон. Страница сайта как таковая будет 1 как в шаблоне. Просто длинная и с прокруткой. Шаблон в архиве приложения.