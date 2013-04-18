Перевести шаблон html5 на русскую кодировку+правки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок226 просмотров

Есть шаблон, в котором нужно сделать все по-русски.

Шаблон состоит из двух частей, слева меню, справа контент. В левой части нужно будет добавить пункты меню(если это возможно) в правой части изменить контент немного. Слайдер останется, портфолио будет разбито на 2 категории. В шапке и футере нужно будет добавить телефон. Страница сайта как таковая будет 1 как в шаблоне. Просто длинная и с прокруткой. Шаблон в архиве приложения.

HTML
12 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
12 лет назад
$50
1 день
Спасибо большое Артему, сделал все, что нужно. Дополнительно бонусом сделал на php отправку заявки на почтовый ящик. Явный пример когда "руки из плеч". Ну и по времени все очень быстро, за 3 часа все было готово и уже на хостинге. Буду обращаться еще.
Спасибо за заказ, четкая постановка задач и своевременная оплата. Рекомендую сотрудничать.

Заявки фрилансеров

VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
12 лет назад

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