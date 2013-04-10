В команду нужен верстальщик для натяжки дизайна на самописный движок PHP (smarty шаблоны) + базовые умения в дизайне ( флажки нарисовать, кнопки соц сетей, оформления кабинета) что бы по мелочах не высылали к дизайнеру. Нужен ...
Сверстать одностраничник на HTML5 и CSS3
Требуется сверстать одностраничный сайт на HTML5 и CSS3, состоящий из 5 блоков, в первом блоке - слайдер. При выборе пункта Главного меню происходит пролистывание до нужного блока. Предусмотрено 4 pop'up окна.
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