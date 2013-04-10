Верстальщик, верстальщик-технолог

Требуются перфекционисты умеющие верстать и думать головой.

В качестве тестового задания будет рабочий оплачиваемый проект.

При удовлетворительном качестве работы готовы работать на постоянной основе до конца веков, пока смерть не разлучит нас.

В личку не писать.

Писать на [email protected] или в скайп protostardrc

При себе иметь список из 3-5 самых сложных (по вашему мнению) сайтов которые Вы верстали - это позволит сразу оценить качество верстки и дать быстрый ответ "работаем или нет"

Заранее спасибо.

p.s. к вопросу об оплате: от 300 рублей в час (в зависимости от качества работы)