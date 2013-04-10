Нужно сверстать две страницы дизайна интернет-магазина. (html - css - jquery) Дизайн в psd, разложен по слоям и внятно назван. Слайдеры на главной - sliderkit. Левое меню - ...
Верстальщик, верстальщик-технолог
Требуются перфекционисты умеющие верстать и думать головой.
В качестве тестового задания будет рабочий оплачиваемый проект.
При удовлетворительном качестве работы готовы работать на постоянной основе до конца веков, пока смерть не разлучит нас.
В личку не писать.
Писать на [email protected] или в скайп protostardrc
При себе иметь список из 3-5 самых сложных (по вашему мнению) сайтов которые Вы верстали - это позволит сразу оценить качество верстки и дать быстрый ответ "работаем или нет"
Заранее спасибо.
p.s. к вопросу об оплате: от 300 рублей в час (в зависимости от качества работы)
Заявки фрилансеров
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