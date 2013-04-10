Исправления для сайта center25.ru

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка113 просмотров

Требуется внести изменения на основе ТЗ, сайт center25.ru само писанный.

12 лет назад
RustamYa
Рустам 
46 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Perelschtein
Максим 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад
$33
1 день

Заявки фрилансеров

Perelschtein
Максим 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
12 лет назад

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