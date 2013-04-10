Сайт: 1migom.ru: Движок: drupal 6.2 Доработать: 1.Пропадает заставка на вкладках http://1migom.ru/3d http://1migom.ru/news http://1migom.ru/state http://1migom.ru/contact Проверить другие вкладки 2.Внедрить в заставку ссылку на ...
Исправления для сайта center25.ru
Требуется внести изменения на основе ТЗ, сайт center25.ru само писанный.
Выбранный исполнитель
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