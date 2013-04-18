Перенос сайта на Joomla либо Wordpress

Олега, как специалиста, могу отнести в тройку лучших фрилансеров, с которыми мне когда либо приходилось работать. Мало того что задача была выполнена раньше срока и на 100%, Олег так же помог исправить проблемы, возникшие по моей неосторожности, так же подготовил видео инструкцию по работе, на все вопросы отвечал четко, кратко, вежливо и по делу. Рекомендую Олега, грамотного специалиста и приятного в общении человека! Спасибо!