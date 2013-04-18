Перенос сайта на Joomla либо Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок189 просмотров

Доброго времени суток!

Всё просто: необходимо перенести сайт: http://clck.ru/8cD3a на Joomla либо Wordpress с сохранением дизайна, функционала и контента.

Здесь аналогичный вопрос по друпалу: http://www.weblancer.net/projects/497415.html

Хотелось бы понять на какую CMS дешевле перенести. Буду рад рассмотреть альтернативные CMS для переноса сайта.

От Вас: CMS, сроки и стоимость

Спасибо!

HTMLJoomlaWordPress
12 лет назад
alexbard
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

tviggyr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Олега, как специалиста, могу отнести в тройку лучших фрилансеров, с которыми мне когда либо приходилось работать. Мало того что задача была выполнена раньше срока и на 100%, Олег так же помог исправить проблемы, возникшие по моей неосторожности, так же подготовил видео инструкцию по работе, на все вопросы отвечал четко, кратко, вежливо и по делу. Рекомендую Олега, грамотного специалиста и приятного в общении человека! Спасибо!
Очень понравилось сотрудничество ;) Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

tviggyr
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад