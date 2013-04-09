Добрый день, нужно отвесртать операвтивно страницу. Тексты - текстами, на кнопкам тоже чтобы тексты картинками.
Перенос самописного сайта на Drupal
Доброго времени суток!
Всё просто: необходимо перенести сайт: http://clck.ru/8cD3a на друпал с сохранением дизайна, функционала и контента.
От Вас: сроки и стоимость
Спасибо!
Заявки фрилансеров
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